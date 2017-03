Krimp tv-spotjes drukt resultaat RTL Nederland

ANP Krimp tv-spotjes drukt resultaat RTL Nederland

LUXEMBURG - RTL Nederland heeft zijn resultaat in het afgelopen jaar zien dalen. Dat maakte moederbedrijf RTL Group donderdag bekend.

Door ANP - 9-3-2017, 9:03 (Update 9-3-2017, 9:03)

De Nederlandse tak van het mediabedrijf had last van een krimpende omzet uit tv-advertenties. Daarnaast drukten hogere programmakosten en aanloopverliezen bij het video on demand-platform Videoland het resultaat. De brutowinst zakte, ondanks flink hogere inkomsten uit online-advertenties, van 101 miljoen naar 85 miljoen euro.

In andere markten presteerde RTL het afgelopen jaar wel beter. In Duitsland en Frankrijk werden zelfs records gebroken. De totale brutowinst voor de groep kwam uit op een recordniveau van 1,2 miljard euro. De omzet steeg met 3 procent naar 6,2 miljard euro. Het concern verwacht dat de inkomsten uit internetreclame de totale omzet verder zullen aanjagen.