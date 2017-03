Kamp: bod op Akzo niet in Nederlands belang

DEN HAAG - Het bod van PPG Industries op AkzoNobel is niet in het Nederlandse belang. Dat stelt minister Henk Kamp (Economische Zaken) donderdag in een reactie op het overnamebod van bijna 21 miljard euro. Het Nederlandse verf- en chemieconcern heeft het bod van de Amerikanen afgewezen. Kamp blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen, laat hij weten.

Door ANP - 9-3-2017, 8:44 (Update 9-3-2017, 8:44)

,,AkzoNobel bestempelt het bod van PPG Industries als ongewenst en niet in het belang van alle stakeholders. Het gaat daarbij om langetermijnwaarden zoals de bijdrage die AkzoNobel levert aan duurzaamheid, de activiteiten op het gebied van research en development en om de hoogwaardige werkgelegenheid die het bedrijf in Nederland biedt. Daarmee is het bod ook niet in het Nederlandse belang", aldus Kamp.