Van Lanschot voert winst flink op

DEN BOSCH - Van Lanschot heeft vorig jaar, ondanks de lage rente en alle schommelingen op de financiële markten en in de wereldpolitiek, de winst flink weten op te voeren. Dat blijkt uit de donderdag gepresenteerde jaarcijfers van de Bossche vermogensbeheerder.

Door ANP - 9-3-2017, 8:35 (Update 9-3-2017, 9:06)

Van Lanschot boekte een nettowinst van 69,8 miljoen euro. Dat is bijna twee derde meer dan een jaar eerder. De stijging is onder meer te danken aan de verdere verbetering van de economische omstandigheden. Daardoor daalde het risico op wanbetaling en bleken eerder getroffen voorzieningen om eventuele kredietverliezen op te vangen, niet meer nodig.

Topman Karl Guha roemde daarnaast de loyaliteit en het vertrouwen van de klanten. De toevertrouwde middelen dikten met 10 procent aan tot 69,4 miljard euro. Dat was mede te danken aan de overname van Staalbankiers en een positief koerseffect, maar ook aan een netto-instroom bij dochterbedrijf Kempen. Bij online vermogensbeheerder Kempen bleef het toevertrouwd vermogen per saldo stabiel.

Guha waagde zich niet aan voorspellingen voor 2017. ,,Dit is een vreemde situatie'', zei hij. ,,Vrijwel alle economische signalen in Europa wijzen in de goede richting, en dat is goed nieuws. Maar de verkiezingen van volgende week in Nederland, en later ook in andere Europese landen, zijn belangrijke factoren die bepalen hoe het verder gaat.'' Zowel de klanten van Van Lanschot als de samenleving zijn volgens de topman gebaat bij stabiliteit.

Van Lanschot laat de aandeelhouders meeprofiteren van de verbeterde resultaten. Het dividend gaat omhoog van 0,45 naar 1,20 euro per aandeel. Verder liet het bedrijf weten op koers te liggen om de doelstellingen voor 2020 te halen.