ANP Ozb huiseigenaren stijgt gematigd

AMERSFOORT - Huiseigenaren in Nederland zijn dit jaar gemiddeld 1,88 procent meer kwijt aan de onroerendezaakbelasting (ozb) dan vorig jaar. Dat heeft Vereniging Eigen Huis (VEH) berekend. De stijging is niet in alle gemeenten dezelfde.

Door ANP - 9-3-2017, 8:35 (Update 9-3-2017, 8:35)

De meeste gemeenten beperken volgens de belangenvereniging de jaarlijkse stijging van de belasting op de eigen woning. Maar niet iedere gemeente houdt zich in. Huiseigenaren in het Limburgse Beesel krijgen een ozb-stijging van 21 procent om de oren. Ook in Eindhoven, Hilvarenbeek, Stadskanaal en Scherpenzeel stijgt de ozb hard, met ruim 14 procent.

Deze gemeenten lappen volgens VEH de collectieve afspraak met minister Plasterk om de ozb met maximaal 1,97 procent te laten stijgen aan hun laars. De vereniging onderzocht in alle 388 gemeenten de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten die bestaan uit ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing.