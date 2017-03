Beurs Tokio sluit iets hoger

TOKIO - De aandelenbeurs in Japan is donderdag met winst gesloten. Elders in Azië gingen graadmeters omlaag. Beleggers reageerden onder meer op inflatiecijfers en data over de producentenprijzen in China. Verder vielen de verliezen bij grondstoffenbedrijven op.

Door ANP - 9-3-2017, 7:38 (Update 9-3-2017, 7:38)

De Nikkei-index eindigde de sessie met een plus van 0,3 procent op 19.318,58 punten. De Japanse graadmeter werd vooruitgeholpen door de zwakkere yen. Het geplaagde Toshiba moest weer flink bloeden. Het bedrijf verloor ruim 7 procent aan beurswaarde na berichten dat het advies zou hebben ingewonnen over faillissementsprocedures.

Uit China kwam het bericht dat de producentenprijzen in het snelste tempo zijn gestegen sinds de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Daartegenover viel de inflatie lager uit dan waar rekening mee werd gehouden.

De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 1,3 procent lager. De All Ordinaries in Sydney speelde 0,3 procent kwijt terwijl de Kospi in Seoul 0,1 procent lager sloot.