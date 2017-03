AkzoNobel wijst PPG de deur

ANP AkzoNobel wijst PPG de deur

AMSTERDAM - AkzoNobel heeft een ongevraagd overnamevoorstel van het Amerikaanse PPG Industries afgewezen. Dat meldde het verf- en chemieconcern donderdagochtend.

Door ANP - 9-3-2017, 7:16 (Update 9-3-2017, 7:29)

Het voorgenomen bod van PPG is volgens AkzoNobel te laag en niet in het belang van aandeelhouders, klanten en personeel. Het voorstel van PPG vertegenwoordigde een waarde van 83 euro per aandeel. Het aandeel Akzo sloot woensdag op 64,42 euro.

AkzoNobel kondigde naar aanleiding van het ongevraagde voorstel aan te bekijken of het zijn onderdeel Specialty Chemicals kan afsplitsen. Die tak, die vorig jaar een omzet had van 4,8 miljard euro, maakt specialistische chemicaliën die verwerkt worden in producten uiteenlopen van ijs, asfalt, soep en zeep.

Voor de afsplitsing worden verschillende opties bekeken, waaronder een zelfstandige beursnotering. Deze strategische stap is naar voren gehaald vanwege de ontwikkelingen met PPG.