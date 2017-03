Wall Street kleurt overwegend rood

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend onder de slotstanden van dinsdag gesloten. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer het rapport over de arbeidsmarkt van loonstrookverwerker ADP. De cijfers lopen traditiegetrouw vooruit op het uitgebreidere rapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. Verder drukten de dalende olieprijzen het sentiment.

Door ANP - 8-3-2017, 22:20 (Update 8-3-2017, 22:20)

De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,3 procent in de min op 20.855,73 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2362,98 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq eindigde de midweekse sessie 0,1 procent in de plus op 5837,55 punten.

Olie verloor fors aan waarde nadat bekend werd dat de olievoorraden in de Verenigde Staten voor de negende maand op rij waren gestegen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 5,4 procent naar 50,25 dollar. Brent werd 4,9 procent goedkoper, op 53,16 dollar per vat.

Olieprijzen

In het kielzog van de olieprijzen leverden grondstofbedrijven over een breed front in. Olieconcerns ExxonMobil en Chevron behoorden in de Dow-Jonesindex tot de sterkste dalers.

Verfmaker PPG Industries sloot 6 procent hoger. Volgens bronnen heeft het bedrijf zijn zinnen gezet op een overname van de Nederlandse concurrent AkzoNobel.

Caterpillar

Machinebouwer Caterpillar verloor 2,8 procent. Volgens mediaberichten heeft de Zwitserse tak van Caterpillar zich schuldig gemaakt aan belastingfraude. Vorige week werd al bekend dat Caterpillar onder een vergrootglas ligt bij de Amerikaanse belastingdienst.

Volgens ADP nam de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in februari met 298.000 banen toe. Economen hadden in doorsnee op 187.000 nieuwe banen gerekend. Het cijfer over januari werd opwaarts bijgesteld naar 261.000 nieuwe arbeidsplaatsen. In het banenrapport van de overheid van vrijdag wordt ook de publieke sector meegenomen.

Fed-vergadering

Verder werd door beleggers al met een schuin oog naar de Fed-vergadering van volgende week geloerd. De markt is er inmiddels vrijwel van overtuigd dat de Amerikaanse centrale bank dan zal overgaan tot een renteverhoging.

De euro was bij de slotbel 1,0543 dollar waard, tegen 1,0545 dollar bij het slot van de Europese beurzen.