Europese boete dreigt voor Air France-KLM

BRUSSEL - Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM wacht mogelijk toch een miljoenenboete vanuit Brussel. Het Nederlands-Franse bedrijf zou zich schuldig hebben gemaakt aan kartelvorming op de luchtvrachtmarkt. Ook andere luchtvaartondernemingen krijgen mogelijk alsnog een geldstraf nu pogingen om de zaak te schikken, volgens ingewijden, op niets zijn uitgelopen.

Door ANP - 8-3-2017, 21:03 (Update 8-3-2017, 21:03)

Het is niet voor het eerst dat de luchtvrachtvervoerders voor dit vergrijp onder een vergrootglas liggen. Air France-KLM kreeg daarvoor in 2010 al een boete opgelegd van 310 miljoen euro. Deze werd later echter door het Gerecht van de Europese Unie van tafel geveegd. Ook boetes die aan andere luchtvaartbedrijven eerder werden uitgedeeld werden nietig verklaard. In totaal zou het daarbij gaan om krap 800 miljoen euro.

Elf Europese luchtvaartbedrijven zouden tussen 1999 en 2006 afspraken hebben gemaakt over hoe ze om zouden gaan met brandstof- en veiligheidstoeslagen. Ook zouden ze er op hebben toegezien dat er geen kortingen werden toegestaan.

De boetes die Brussel volgens ingewijden zou willen uitdelen, zouden iets afwijken van eerder uitgedeelde geldstraffen.