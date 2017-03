'AkzoNobel onderzoekt fusie of verkoop'

ANP 'AkzoNobel onderzoekt fusie of verkoop'

PITTSBURGH ( - ) - Verfgigant AkzoNobel onderzoekt een fusie met of verkoop aan een sectorgenoot. Daarvoor voert het gesprekken met bedrijven waaronder zijn Amerikaanse branchegenoot PPG Industries, aldus persbureau Reuters woensdag op basis van ingewijden.

Door ANP - 8-3-2017, 19:31 (Update 8-3-2017, 21:13)

Een woordvoerder van AkzoNobel zegt niet in te willen gaan op geruchten. Bij PPG weigerden ze commentaar. Volgens persbureau Bloomberg zou juist PPG zijn pijlen hebben gericht op zijn Nederlandse concurrent en een eventuele overname onderzoeken. Daarvoor zijn adviseurs in de hand genomen.

Akzo vertegenwoordigt naar verluidt een marktwaarde van circa 17 miljard dollar. PPG is met een marktwaarde van 25,9 miljard de iets grotere partij. Een samengaan van de concerns zou een marktleider op het gebied hoogwaardige chemicaliën creëren.

Coatings

AkzoNobel is Europa's grootste leverancier van coatings met een portefeuille verspreid over basischemicaliën zoals chloor tot aan ingrediënten voor huidcrème en verf voor Formule 1-bolides. PPG telt werelwijd 156 fabrieken waar onder meer verf, coatings en glasvezel wordt geproduceerd. In 2012 nam PPG al de divisie Decorative Paints Noord-Amerika over van AkzoNobel. Daarvoor betaalde het destijds iets meer dan 1 miljard dollar.

De twee hebben zich de afgelopen jaren wel wat afzijdig gehouden in een flinke consolidatiehausse tussen grote namen in de sector. Zo kwamen onder meer Dow Chemical en DuPont een miljardenfusie overeen en kocht het Amerikaanse Sherwin-Williams voor 11 miljard dollar rivaal Valspar. Marktkenners noemen een volledige overname van Akzo door PPG overigens hoogst onwaarschijnlijk, vanwege mededingingsbezwaren in vooral Europa.

Het is overigens de tweede keer in korte tijd dat een groot Nederlands AEX-fonds in het vizier komt van een potentiële koper. Onlangs kwam het Amerikaanse Kraft Heinz, met steun van onder meer multimiljardair Warren Buffett, met een ongevraagd miljardenbod op Unilever. Dat werd afgewezen door de Brits-Nederlandse voedings- en verzorgingsmiddelengigant en uiteindelijk ingetrokken.