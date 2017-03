Boskalis sterkste daler op kalm Damrak

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag dicht bij de slotstanden van dinsdag gesloten. In de AEX-index in Amsterdam was er bovengemiddelde aandacht voor Boskalis. Het aandeel van de baggeraar en maritiem dienstverlener verloor fors nadat het bedrijf met cijfers naar buiten kwam. Vooral de vooruitzichten stemden daarbij somber.

Door ANP - 8-3-2017, 17:49 (Update 8-3-2017, 17:59)

De AEX sloot nagenoeg vlak op 502,80 punten. De MidKap steeg 0,1 procent naar 728,57 punten. De graadmeters in Frankfurt en Londen sloten eveneens vlak. Parijs eindigde 0,1 procent in de plus.

Boskalis verloor bijna 4 procent. De van de oliesector afhankelijke onderneming blijft pessimistisch gestemd over de marktvooruitzichten voor het komende jaar. Boskalis rekent op aanhoudend lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges door zwakte in de offshore-energiesector. Het dividend over 2016 werd bovendien flink verlaagd.

ING

Grootste winnaar in de AEX was ING met een winst van 1,6 procent. Daarmee presteerde de bank in lijn met andere grote Europese branchegenoten. Zo stonden in Parijs en Londen respectievelijk Société Générale en Barclays bij de sterkste stijgers. In Frankfurt gold dit voor Deutsche Bank en Commerzbank.

In de MidKap op Beursplein 5 werd distributeur van chemicaliën IMCD niet beloond voor een stijging van de omzet en winst in het afgelopen jaar. Het aandeel zakte in de MidKap 2,7 procent. Air France-KLM werd 4,6 procent meer waard. De luchtvaartcombinatie zag in de vervoerscijfers van februari een verbetering van de marktomstandigheden weerspiegeld.

TMG

Bij de kleinere bedrijven zakte Telegraaf Media Groep (TMG) 0,1 procent. Het mediabedrijf, inzet van een felle overnamestrijd, realiseerde vorig jaar een kleine winst op een verder dalende omzet. Mediahuis en VP Exploitatie dienden ondertussen het biedingsbericht voor hun gewenste overname formeel in bij toezichthouder AFM.

In Frankfurt was Adidas een opvallende winnaar. Beleggers reageerden positief op de cijferpresentatie en de verwachtingen van het sportartikelenconcern en zetten het aandeel 9,4 procent hoger. Deutsche Post opende ook de boeken en stond met een min van 2,8 procent bij de grootste dalers in de DAX.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,9 procent naar 52,12 dollar. Brent werd 1,7 procent goedkoper, op 55,02 dollar per vat. De euro was 1,0545 dollar waard, tegen 1,0575 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.