ANP AIG verruilt Londen voor Luxemburg na brexit

LONDEN - De Amerikaanse verzekeraar AIG verhuist zijn Europese kantoor van Londen naar Luxemburg nu de Britten hebben besloten in 2019 uit de Europese Unie te stappen. Dat meldde het bedrijf woensdag in een verklaring. Daarbij werd ook aangegeven dat een deel van de Londense activiteiten naar Zwitserland overgaat.

Door ANP - 8-3-2017, 16:36 (Update 8-3-2017, 16:36)

De aankondiging van de Britse premier Theresa May in januari dat de brexit over twee jaar wordt voltooid, was voor AIG reden de herstructurering in gang te zetten. Het bedrijf verwacht de verhuizing begin 2019 af te ronden. Wel zal de verzekeraar actief blijven in het Verenigd Koninkrijk. Niet bekend is hoeveel banen met de verhuizing zijn gemoeid.

AIG is niet het enige bedrijf dat het Verenigd Koninkrijk zal verlaten op het moment dat de brexit een feit is. Meerdere, vooral financiële, instellingen zeiden eerder soortgelijke stappen te zullen zetten.