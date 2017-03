Weinig beweging op beurzen

ANP Weinig beweging op beurzen

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen bleven woensdag aan het einde van de ochtend dicht bij de slotstanden van de vorige dag. In de vlakke Amsterdamse AEX-index was baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis de gebeten hond, na presentatie van jaarcijfers.

Door ANP - 8-3-2017, 11:56 (Update 8-3-2017, 11:56)

De AEX stond omstreeks 11.45 uur nagenoeg onveranderd op 502,86 punten. De MidKap steeg 0,3 procent naar 729,52 punten. Londen en Parijs noteerden vlak, terwijl de DAX in Frankfurt 0,4 procent won.

Boskalis kelderde bijna 7 procent. De van de oliesector afhankelijke onderneming blijft pessimistisch gestemd over de marktvooruitzichten voor het komende jaar. Boskalis rekent op aanhoudend lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges door zwakte in de offshore-energiesector. Het dividend over 2016 werd flink verlaagd.

IMCD

Ahold Delhaize zakte 1,2 procent. Het Nederlands-Belgische supermarktbedrijf verliest zijn plek in de hoofdindex van de beurs in Brussel, omdat het sinds de overname van Delhaize door Ahold niet Belgisch genoeg meer is volgens de regels van beursuitbater Euronext. Grootste winnaar in de ING was Altice (plus 2,1 procent).

Bij de middelgrote fondsen werd distributeur van chemicaliën IMCD niet beloond voor een stijging van de omzet en winst in het afgelopen jaar. Het aandeel zakte in de MidKap 1,8 procent. Air France-KLM werd bijna 5 procent meer waard. De luchtvaartcombinatie zag in de vervoerscijfers van februari een verbetering van de marktomstandigheden weerspiegeld.

Bij de kleinere bedrijven zakte Telegraaf Media Groep (TMG) 0,1 procent. Het mediabedrijf, inzet van een felle overnamestrijd, realiseerde vorig jaar een kleine winst op een verder dalende omzet.

Euro

In Frankfurt was Adidas een opvallende winnaar. Beleggers reageerden positief op de cijferpresentatie en de verwachtingen van het sportartikelenconcern en zetten het aandeel 7 procent hoger. Deutsche Post opende ook de boeken en was met een min van 2,3 procent de grootste daler in de DAX.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,7 procent naar 52,75 dollar. Brent werd 0,5 procent goedkoper, op 55,62 dollar per vat. De euro was 1,0560 dollar waard, tegen 1,0575 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.