ANP Boskalis onderuit na jaarcijfers

AMSTERDAM - De Amsterdamse beurs is woensdag met een kleine min van start gegaan. In de hoofdindex AEX was baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis met afstand de scherpste daler, na de presentatie van jaarcijfers.

Door ANP - 8-3-2017, 9:14 (Update 8-3-2017, 9:14)

De AEX stond kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 501,72 punten. De MidKap noteerde vlak op 727,44 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 0,3 procent.

Boskalis verloor bijna 4 procent. Het concern blijft pessimistisch gestemd over de marktvooruitzichten voor het komende jaar. Boskalis rekent op aanhoudend lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges door zwakte in de offshore-energiesector. Het dividend over 2016 werd flink verlaagd.