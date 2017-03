AF-KLM ziet druk op prijzen verder afnemen

PARIJS - Air France-KLM heeft de marktomstandigheden sinds het begin van dit jaar zien verbeteren. De ticketprijzen staan nog steeds onder druk, maar niet meer zo sterk als afgelopen jaar het geval was. De vervoersstatistieken over de afgelopen maand bevestigen de verbeterde trend die in januari al werd ingezet, meldde de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep woensdag.

Door ANP - 8-3-2017, 8:11 (Update 8-3-2017, 9:14)

Air France-KLM vervoerde in februari 6,5 miljoen passagiers, inclusief die van prijsvechter Transavia. Dat is een kleine 3 procent meer dan een jaar eerder. Zij legden bij elkaar 2,7 procent meer kilometers af, terwijl het aanbod maar 0,8 procent hoger lag. Daardoor steeg de gemiddelde bezettingsgraad met 1,6 procentpunt tot 85,2 procent.

Net als in voorgaande maanden trokken KLM en Transavia de kar. Het aantal door passagiers gevlogen kilometers steeg bij KLM met 4 procent en bij Transavia met ruim een kwart, mede dankzij de toevoeging van nieuwe bestemmingen aan het vluchtaanbod. Bij Air France liep het passagiersvervoer licht terug. Desondanks zaten ook daar de vliegtuigen voller, doordat de capaciteit eveneens lager lag.

Met name op routes van en naar Azië zat de vraag in de lift. Japanse en Chinese toeristen lieten Europa vorig jaar links liggen na een reeks terroristische aanslagen, onder meer in Parijs en Nice. Vooral Air France had daar flink last van. Op Noord- en Latijns-Amerikaanse routes werden in februari juist minder passagiers vervoerd.