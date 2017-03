Nikkei eindigt in het rood

ANP Nikkei eindigt in het rood

TOKIO - De beurs in Tokio is woensdag wederom met verlies geëindigd. De yen trok in waarde aan na nieuwe cijfers over de groei van de Japanse economie. Uit China kwamen gegevens over de handel van het land.

Door ANP - 8-3-2017, 7:47 (Update 8-3-2017, 7:47)

De toonaangevende Nikkei-index sloot 0,5 procent lager op 19.254,03 punten. Volgens definitieve ramingen groeide de Japanse economie in het vierde kwartaal met 1,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Bij een eerdere schatting werd nog een vooruitgang van de derde economie van de wereld met 1 procent gemeld. De groei van Japan ligt wel lager dan economen hadden verwacht.

Het geplaagde Japanse technologieconcern Toshiba stond bij de winnaars in Tokio, met een plus van ruim 2 procent. Zakenmedia meldden dat het Chinese elektronicabedrijf Midea interesse zou hebben om te investeren in de geheugenchipdivisie van Toshiba. Dat werd later ontkend door Midea.

De Hang Seng in Hongkong noteerde in de tussentijdse handel 0,4 procent in de plus. Volgens de Chinese overheid nam de export, gerekend in yuan, in februari met 4,2 procent toe, terwijl de import met maar liefst bijna 45 procent steeg. De fors gestegen import hangt onder meer samen met de sterk gestegen prijzen van grondstoffen die China invoert.

De beurs in Seoul ging licht omhoog en de All Ordinaries in Sydney was vlak.