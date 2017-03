Shell verhoogt productie uit schaliegesteente

HOUSTON - Shell wil de productie van gas en olie uit schaliegesteente in Amerika opvoeren. Dat liet de topman van de schaliedivisie van het concern dinsdag weten aan persbureau Reuters.

8-3-2017

Naast de VS en Canada wil het bedrijf ook in Argentinië de productie van schaliegas en -olie het komende decennium verhogen. Doelstelling is om in die periode te groeien naar het equivalent van ongeveer 500.000 vaten per dag. In 2016 was dat 280.000.

Olie- en gasprojecten in schaliegesteente zijn een belangrijke groeimotor voor Shell.