AEX zet opnieuw stapje terug

AMSTERDAM ( - ) - De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag voor de tweede achtereenvolgende dag met een klein verlies gesloten. Elders in Europa toonden beursgraadmeters na een rustige handelssessie zonder veel opzienbarend nieuws een wisselend beeld.

Door ANP - 7-3-2017, 17:47 (Update 7-3-2017, 17:52)

De AEX eindigde met een verlies van 0,1 procent op 502,95 punten. De MidKap zakte ook 0,1 procent, naar 727,65 punten. De DAX in Frankfurt won 0,1 procent, terwijl Londen en Parijs tot 0,4 procent in het rood sloten.

Gemalto en Aalberts Industries voerden de AEX aan, met een plus van 0,9 procent. Tankopslagbedrijf Vopak sloot de rij van 25 hoofdfondsen met een min van 1,4 procent. Verder leverden staalproducent ArcelorMittal en vastgoedonderneming Unibail-Rodamco meer dan 1 procent in.

Heijmans

Technologiebedrijf TKH Group was de uitblinker in de MidKap, met een winst van bijna 6 procent na de publicatie van zijn jaarcijfers. Die overtroffen de verwachtingen die het bedrijf uit Haaksbergen eerder uitsprak. TKH toonde zich bovendien optimistisch over de nabije toekomst.

Bij de kleine bedrijven viel Heijmans op met een plus van 1,8 procent. Het bouwbedrijf meldde maandagavond overeenstemming over de verkoop van Duitse activiteiten. Met 60 miljoen euro beurt het noodlijdende bedrijf volgens analisten een goede prijs.

Just East

In Londen werd maaltijdbezorgbedrijf Just Eat bijna 5 procent meer waard, dankzij een sterke groei van het aantal bestellingen in het afgelopen jaar. De branchegenoot van het Nederlandse Takeaway.com wist daardoor zijn winst te verdrievoudigen. Het aandeel Takeaway sloot in Amsterdam onveranderd.

Het Franse Casino zakte 5,5 procent, hoewel het supermarktbedrijf zijn verkopen in thuismarkt Frankrijk heeft zien aantrekken en verbeterde operationele prestaties kon rapporteren over 2016.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 53,28 dollar. Brent stabiliseerde op 56 dollar per vat. De euro noteerde 1,0575 dollar, tegen 1,0587 dollar aan het einde van de Europese beurshandel op maandag.