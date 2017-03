Ryanair hekelt vertraging Lelystad Airport

ANP Ryanair hekelt vertraging Lelystad Airport

BADHOEVEDORP - Ryanair ergert zich eraan dat Lelystad Airport nog altijd niet open is en dat er straks amper vanaf het vliegveld mag worden gevlogen. De Ierse prijsvechter wil zijn vluchtaanbod in Nederland graag verder uitbreiden, maar voelt zich tegengewerkt door beperkte mogelijkheden op Schiphol en vertragingen bij het openstellen van Lelystad.

Door ANP - 7-3-2017, 16:27 (Update 7-3-2017, 16:27)

,,We hebben meer ruimte nodig, op Schiphol en in Lelystad. De Nederlandse overheid blokkeert de concurrentie’’, zei Ryanair-topman Michael O'Leary dinsdag. Hij wees erop dat als Lelystad in 2019 eindelijk open gaat er in eerste instantie slechts een paar vluchten per dag mogen plaatsvinden. Daardoor is er volgens O 'Leary ook op dat moment nog geen plaats voor Ryanair op de luchthaven in de polder.