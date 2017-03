Fors meer vraag naar vliegtickets

GENÈVE - De wereldwijde vraag naar vliegtickets is in januari stevig toegenomen. Uit dinsdag gepubliceerde cijfers van brancheorganisatie IATA blijkt dat de vraag naar vliegreizen in de eerste maand van 2017 de sterkste groei beleefde in meer dan vijf jaar.

Door ANP - 7-3-2017, 13:49 (Update 7-3-2017, 13:49)

Het aantal door passagiers afgelegde kilometers lag in januari 9,6 procent hoger dan een jaar eerder. De vraag groeide daarmee harder dan het aanbod. De capaciteit bij luchtvaartmaatschappijen nam namelijk met 8 procent toe.

Het Midden-Oosten en Azië waren in januari de regio's met de sterkste groei, respectievelijk 14,4 en 10,9 procent. Europese luchtvaartmaatschappijen zagen de vraag met 8,3 procent toenemen. In Noord-Amerika lag het groeicijfer met 3,2 procent het laagst van alle regio's.