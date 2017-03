SP wil bankiers bij wanbeleid vervolgen

DEN HAAG - Bankiers die wanbeleid voeren, moeten strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Dat vindt de SP. Wat Tweede Kamerlid Ronald van Raak betreft moet Nederland hierin een voorbeeld nemen aan IJsland.

Door ANP - 7-3-2017, 13:42 (Update 7-3-2017, 13:42)

Van Raak was dinsdag te gast bij het radioprogramma De Ochtend, dat een item had over de vervolging van bankiers in IJsland. De financiële crisis was volgens Van Raak de schuld van bankiers die zich niet aan de regels hielden. ,,Bankiers hebben heel hard gelobbyd om het toezicht te verminderen en hebben vervolgens misbruik gemaakt van die vrijheid om anderen te bedriegen.''

Van Raak wil ten eerste het wetboek van strafrecht aanpassen, om het voor het Openbaar Ministerie makkelijker te maken tot vervolging over te gaan. ,,Dan is het aan de rechter om te bepalen of er regels zijn overtreden.'' Maar niet alleen de regels moeten worden aangescherpt, stelt van Raak. Er moet ook meer geld naar de financiële recherche en het toezicht op de financiële sector.