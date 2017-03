Kleine plussen op Europese beurzen

AMSTERDAM ( - ) - De Europese beurzen toonden dinsdag tegen het eind van ochtend overwegend een licht hoger beeld. In Amsterdam trok technologiebedrijf TKH, dat met jaarcijfers kwam, de meeste aandacht. Beleggers verwerkten verder onder meer een tegenvallend cijfer over de Duitse fabrieksorders.

Door ANP - 7-3-2017, 12:03 (Update 7-3-2017, 12:03)

De AEX-index in Amsterdam stond rond het middaguur 0,2 procent hoger op 504,57 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 731,19 punten. Londen en Frankfurt klommen tot 0,2 procent en Parijs noteerde juist 0,2 procent in het rood. Op macro-economisch vlak bleken de Duitse fabrieksorders in januari het sterkst te zijn gedaald sinds begin 2009.

TKH was met afstand de grootste winnaar in de MidKap, met een plus van 5,5 procent. De onderneming zette lagere jaarresultaten in de boeken, maar wist met haar aangepaste nettowinst wel de eigen verwachtingen te verslaan. Het bedrijf verklaarde positief naar de toekomst te kijken.

Gemalto

In de hoofdindex op het Damrak ging Gemalto aan kop. De digitaal beveiliger won 1,5 procent. Grootste verliezer was tankopslagbedrijf Vopak, dat 0,6 procent zakte.

Heijmans dikte bij de kleinere fondsen 1,9 procent aan, na overeenstemming over de verkoop van het Duitse Oevermann aan het Oostenrijkse PORR. Detacheerder DPA, die de boeken opende, steeg verder ruim 1,2 procent. DPA zag vorig jaar de omzet verder toenemen en wist daarnaast de winstgevendheid te verbeteren.

Euro

Ook elders in Europa kwamen er nog enkele bedrijven met cijfers. Zo sprong maaltijdbezorgbedrijf Just Eat in Londen 6,7 procent omhoog. De branchegenoot van het Nederlandse Takeaway (min 0,3 procent) profiteerde afgelopen jaar van een sterke groei van het aantal bestellingen. Daardoor kon het de winst ruimschoots verdrievoudigen.

Het Franse Casino zakte juist bijna 5 procent, ondanks dat het supermarktbedrijf zijn verkopen in thuismarkt Frankrijk heeft zien aantrekken en het verbeterde operationele prestaties rapporteerde over 2016.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 53,34 dollar en Brent won 0,2 procent tot 56,12 dollar per vat. De euro noteerde 1,0572 dollar, tegen 1,0587 dollar aan het einde van de Europese handel op maandag.