ANP Grote ruil energienetten drukt winst Enexis

DEN BOSCH - Enexis, de beheerder van het elektriciteits- en gasnet in een groot deel van Nederland, heeft afgelopen jaar minder winst gemaakt. Dat kwam vooral door gestegen kosten in verband met de ruil van enkele energienetten met branchegenoot Alliander.

Door ANP - 7-3-2017, 10:40 (Update 7-3-2017, 10:40)

Enexis heeft het werk van Alliander in de regio Eindhoven en zuidoost-Brabant (Endinet) overgenomen, en Alliander is verdergegaan met de netten van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder. De integratie van de nieuwe netten binnen Enexis is met ingang van dit jaar volledig afgerond.

De nettowinst van Enexis zakte in 2016 met 7 procent naar 207 miljoen euro. Ondanks lagere tarieven ging de omzet wel 2 procent vooruit vergeleken met 2015, tot bijna 1,4 miljard euro. Die verbetering dankte Enexis vooral aan het toegenomen aantal aansluitingen en meetdiensten.

Enexis is een van de acht netbeheerders in Nederland. Het bedrijf regelt het aanleggen en onderhouden van het elektriciteits- en gasnet in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.