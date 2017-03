UPS wint zaak bij Europees hof over TNT

ANP UPS wint zaak bij Europees hof over TNT

LUXEMBURG - De Amerikaanse pakketvervoerder UPS heeft een zaak gewonnen van de Europese Commissie bij het Gerecht van de Europese Unie rond de mislukte overname van de Nederlandse branchegenoot TNT begin 2013.

Door ANP - 7-3-2017, 10:28 (Update 7-3-2017, 10:28)

De Europese Commissie had die overname gedwarsboomd vanwege zorgen dat die tot hogere prijzen voor consumenten zou leiden en te weinig concurrentie zou overlaten. UPS had voor die uitspraak zijn bod op TNT overigens al ingetrokken, maar ging desondanks wel in beroep.

Het hof heeft nu het besluit nietig verklaard omdat de commissie een procedurefout heeft gemaakt, waardoor de rechten van de verdediging van UPS zijn geschonden. Vorig jaar werd TNT overgenomen door het eveneens Amerikaanse FedEx.