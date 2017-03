Recordjaar voor Nederlandse octrooien

ANP Recordjaar voor Nederlandse octrooien

BRUSSEL/MÜNCHEN - Aan Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar 2784 octrooien verleend. Met een stijging van bijna 40 procent ten opzichte van 2015 is dat een recordaantal, blijkt dinsdag uit het jaarrapport van het Europees Octrooibureau (EOB).

Door ANP - 7-3-2017, 10:08 (Update 7-3-2017, 10:08)

Van alle bedrijven wereldwijd diende Philips, net als vorig jaar, de meeste octrooiaanvragen in (2568). Daarvan werden er 872 toegekend. Het Chinese bedrijf Huawei klom naar plek 2 van aangevraagde octrooien, gevolgd door Samsung en LG. Van de Nederlandse bedrijven gooiden naast Philips ook NXP, DSM, Unilever, Shell en ASML hoge ogen.

Het aantal Europese octrooiaanvragen bleef stabiel op ongeveer 160.000. Nederlandse bedrijven en uitvinders vroegen er 6889 aan. Dat is 3,6 procent minder dan in 2015, vooral omdat de biotechnologiesector ruim de helft minder patenten aanvroeg. Op het gebied van computer- en medische technologie steeg het aantal aanvragen wel.

Aantrekkingskracht

Per hoofd van de bevolking komt Nederland op de tweede plek wat betreft het aantal aanvragen, na Zwitserland. In absolute aantallen was Nederland vierde in Europa en zevende wereldwijd.

Vooral uit China (plus 24,8 procent) en Korea kwamen meer aanvragen binnen. Amerikaanse bedrijven waren goed voor een kwart van alle aanvragen, maar vroegen wel bijna 6 procent minder octrooien aan.

,,De resultaten van 2016 bevestigen de aantrekkingskracht van Europa als toonaangevende mondiale markt voor innovaties’’, aldus EOB-voorzitter Benoît Battistelli.