ANP TomTom zoekt partners in verkeerssystemen

AMSTERDAM - Om relevant te blijven in een tijd waarin het gebruik van navigatiekastjes in de auto sterk afneemt, zet TomTom in op een rol als leverancier van technologie voor verkeerssystemen. Daarvoor zoekt het bedrijf nieuwe samenwerkingspartners, zegt mede-oprichter en bestuursvoorzitter Harold Goddijn in een dinsdag gepubliceerd interview met Bloomberg.

Door ANP - 7-3-2017, 8:30 (Update 7-3-2017, 8:30)

Technologie om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds belangrijker, zeker met het oog op de zelfrijdende auto's waar veel bedrijven aan werken. De topman erkent dat het bedrijf niet volledig op eigen kracht die markt kan veroveren. ,,Wij hebben geen verkeerslichten of grote verkeerscentrales. Maar wij hebben wel een heleboel slimme technologie.''

Om daar beter van te kunnen profiteren, sloot TomTom al samenwerkingsovereenkomsten met bijvoorbeeld technologieconcern Siemens en met verkeersdienstverleners als het Duitse PTV en het Britse Elgin. Er zitten meer van zulke deals aan te komen, aldus Goddijn.

Autofabrikanten

TomTom levert zijn technologie nu al aan sommige steden, zoals Amsterdam, Berlijn en Zürich, die er verkeersstromen mee in kaart brengen. De gegevens die dat oplevert, zijn ook voor TomTom waardevol. Het bedrijf gebruikt ze om zijn producten op het gebied van navigatie en verkeersinformatie te verbeteren.

Ook contracten met autofabrikanten blijven een belangrijke pijler voor TomTom. Het bedrijf maakte dinsdag bekend dat Peugeot zijn navigatietechnologie gaat gebruiken in de boordcomputers van de nieuwste modellen. De Franse autobouwer is al langer een grote klant van TomTom.