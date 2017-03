'GM schrapt 1100 banen in fabriek Michigan'

DETROIT - De Amerikaanse automaker General Motors (GM) zet het mes in het personeelsbestand. Bij een productielocatie in Michigan worden 1100 banen geschrapt. De automaker kan het in de betreffende fabriek met een shift minder doen omdat de productie van het model GMC Acadia wordt verplaatst naar een fabriek in Tennessee.

Door ANP - 6-3-2017, 21:40 (Update 6-3-2017, 22:20)

Vanaf begin mei rollen er daardoor geen Acadia's meer uit de fabriek in Michigan. Vooral tijdelijk personeel en uitzendkrachten zullen daardoor hun baan verliezen.

Tegenover de banenreductie in Michigan staat het aannemen van 800 man extra personeel in Tennessee. Evengoed is het bedrijf er alles aan gelegen de kosten omlaag te brengen. Om die reden nam het in de afgelopen zes maanden afscheid van duizenden werknemers.