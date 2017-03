Delta Air Lines tempert verwachtingen

NEW YORK - Delta Air Lines is minder positief over de verwachtingen voor het lopende kwartaal. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij kampt onder meer met hogere kosten voor brandstof en personeel. Dat zijn door de bank genomen de grootste kostenposten voor luchtvaartondernemingen.

Door ANP - 6-3-2017, 18:53 (Update 6-3-2017, 18:53)

Delta verwacht dat de gemiddelde omzet per passagier dit kwartaal naar verwachtingen net zo hoog uitvalt als in dezelfde periode een jaar geleden. Eerder voorzag het concern nog een stijging tot 2 procent.

Ook de operationele marges zullen naar verwachting lager zijn dan eerder geraamd. Wel voorziet het concern hier in de tweede jaarhelft een verbetering.