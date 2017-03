Wall Street opent lager

ANP Wall Street opent lager

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers hebben weinig richtinggevend nieuws voorhanden, maar er spelen nog wel verschillende zaken die voor onzekerheid op de financiële markten zorgen, zoals de rakettest die Noord-Korea heeft uitgevoerd.

Door ANP - 6-3-2017, 15:46 (Update 6-3-2017, 15:46)

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 20.922 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,5 procent naar 2371 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging ook 0,5 procent omlaag, tot 5842 punten.

General Motors (GM) noteerde in de eerste handelsminuten 0,6 procent in de plus. Het autoconcern verkoopt Opel en het Britse zustermerk Vauxhall aan het Franse Peugeot. Ook de Europese financiële tak van GM maakt deel uit van de transactie, waarmee in totaal 2,2 miljard euro is gemoeid.