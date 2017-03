Luchtvrachtbranche is 2017 goed begonnen

GENÈVE - De luchtvrachtsector is 2017 goed begonnen. De vraag nam in januari met 6,9 procent toe vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee blijft de groei ruim boven het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, meldde de mondiale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen IATA maandag.

Door ANP - 6-3-2017, 15:01 (Update 6-3-2017, 15:01)

Tegenover de nog altijd sterke groei van de vraag, stond een veel zwakkere toename van de capaciteit. Luchtvaartmaatschappijen hadden in januari 3,5 procent meer vrachtruimte beschikbaar. Dat de vraag veel sterker toeneemt dan het aanbod, zou ook de prijzen ten goede moeten komen, meent IATA-topman Alexandre de Juniac.

De vraag naar vrachtvervoer steeg het sterkst bij Afrikaans vervoerders (ruim 24 procent). Hun aandeel in de totale markt is evenwel beperkt. Europese luchtvaartmaatschappijen boekten een groei van 8,7 procent, terwijl hun directe concurrenten in het Midden-Oosten een toename van 8,4 procent meldden. Alleen in Latijns-Amerika was sprake van een daling, met 4,1 procent.