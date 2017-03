NVJ wil snel einde aan onzekerheid TMG

AMSTERDAM - Aan de onzekerheid over de toekomst van Telegraaf Media Groep (TMG) moet in het belang van de werknemers snel een einde komen. Daarvoor pleit Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), overigens zonder een duidelijke voorkeur uit te spreken voor een van de twee overnamekandidaten.

Door ANP - 6-3-2017, 14:20 (Update 6-3-2017, 15:19)

Vooral op de redacties van de regionale krantengroep Holland Media Combinatie weten journalisten volgens Bruning niet meer waar ze aan toe zijn. Daar werd op oudjaarsdag een grote reorganisatie aangekondigd waardoor 45 van de 185 banen komen te vervallen. De hamvraag is of een nieuwe eigenaar die plannen doorzet. ,,Ook Mediahuis is daar niet duidelijk over'', zei Bruning maandag.

Bij HMC heeft het personeel volgens de NVJ-secretaris wel meer vertrouwen in Mediahuis. Zij hopen dat de Belgen, als zij de overnamestrijd met John de Mol in hun voordeel weten te beslechten, met een alternatief plan komen dat minder journalistieke banen kost.