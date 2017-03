Sterke krimp Griekse economie

ATHENE - De Griekse economie is in het vierde kwartaal van 2016 sterk gekrompen. De neergang bedroeg 1,2 procent in vergelijking met de voorgaande periode, toen nog sprake was van een groei met 0,6 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Griekse statistiekbureau.

6-3-2017

Bij een voorlopige raming in februari werd nog gemeld dat de krimp in het afgelopen kwartaal 0,4 procent bedroeg. De economie van het land stond onder druk door lagere consumentenbestedingen en een afgenomen export. Het is de sterkste neergang van de Griekse economie sinds de zomer van 2015.