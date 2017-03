Europese beurzen eensgezind op verlies

AMSTERDAM - De Europese beurzen stonden maandagochtend in de min. Aan het Damrak was Corbion na de presentatie van jaarcijfers de meest opvallende verliezer. Elders in Europa trok de miljardenovername van automerk Opel door het Franse Peugeot de meeste aandacht.

De AEX-index in Amsterdam noteerde richting het middaguur 0,6 procent lager op 503,09 punten. De MidKap met daarin Corbion zakte 0,5 procent tot 728,95 punten. Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in. Onzekerheid in verband met onder meer de verkiezingen in Frankrijk lijkt het sentiment van beleggers wat onder druk te zetten.

Corbion was met een min van 4,8 procent met afstand de grootste daler onder de middelgrote fondsen. Volgens analisten stelden de resultaten van de producent van voedingsingrediënten licht teleur, net als de vooruitzichten voor 2017. Het bedrijf kondigde wel een extra winstuitkering voor aandeelhouders aan. Ook gaat Corbion voor 25 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

In de AEX stonden digitaal beveiliger Gemalto, tankopslagbedrijf Vopak en kabelconcern Altice onderaan, met verliezen tot 2 procent. Biotechnoloog Galapagos won 0,6 procent en was daarmee de grootste stijger.

Er waren ook weer nieuwe ontwikkelingen in de overnamestrijd rond Telegraaf Media Groep (TMG), dat bij de kleine fondsen 2,4 procent steeg tot 6,50 euro. Zondag werd bekend dat TMG een principeakkoord heeft gesloten met het Belgische Mediahuis en grootaandeelhouder VP Exploitatie over een overname. Talpa, het bedrijf van John de Mol, kwam daarop echter met een hoger overnamebod van 6,50 euro voor TMG.

In Parijs won PSA Peugeot Citroën na bekendmaking van overeenstemming met General Motors over de inlijving van Opel ruim 3 procent. Verder sprong vermogensbeheerder Aberdeen Asset Management bijna 5 procent omhoog in Londen. Aberdeen wordt voor omgerekend 4,4 miljard euro overgenomen door verzekeraar Standard Life (plus 6 procent). Op de beurs in Frankfurt dook Deutsche Bank juist dik 6 procent in het rood. De grootste bank van Duitsland wil 8 miljard euro aan nieuw kapitaal ophalen.

De euro noteerde 1,0589 dollar, tegen 1,0550 dollar aan het einde van de Europese handel vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent tot 53,06 dollar en Brent daalde ook 0,5 procent, tot 55,62 dollar per vat.