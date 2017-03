Tata Steel en ThyssenKrupp nog in gesprek

LONDEN - Tata Steel, het Indiase moederbedrijf van het voormalige Hoogovens in IJmuiden, is nog steeds in gesprek met het Duitse ThyssenKrupp over een mogelijke samenvoeging van hun Europese staalactiviteiten.

Door ANP - 6-3-2017, 11:52 (Update 6-3-2017, 11:52)

Volgens een verklaring verlopen de onderhandelingen constructief, maar is er geen zekerheid dat een overeenkomst wordt bereikt. Door een samenvoeging van de Europese staalactiviteiten kunnen kosten worden bespaard, maar bij de werknemers van beide bedrijven bestaan grote zorgen over eventueel banenverlies en sluiting van vestigingen.

Duitse zakenmedia meldden vrijdag nog dat ThyssenKrupp een mogelijkheid bestudeert voor een afsplitsing van de Europese staaltak in een apart bedrijf, dat dan naar de beurs kan worden gebracht. Dat scenario kan gebeuren als een fusie met de Europese tak van Tata mislukt. Een samengaan met Tata zou de voorkeur hebben van ThyssenKrupp.