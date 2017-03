Mediahuis: hoger bod De Mol verandert niets

ANTWERPEN - Het verhoogde bod dat John de Mol zondagavond uitbracht op de Telegraaf Media Groep (TMG), verandert niets aan de situatie rond het mediabedrijf. Dat hebben het Vlaamse krantenbedrijf Mediahuis en de familie Van Puijenbroek, die TMG ook willen overnemen, maandagochtend laten weten.

,,Mediahuis en VP Exploitatie zullen hun aandelen in TMG zoals eerder gezegd niet verkopen'', stellen de partjen in een verklaring. Samen beschikken zij over een meerderheid van ruim 59 procent van de aandelen. Daarom is hun bod ,,het enige dat zekerheid heeft op slagen''. De Mol heeft via zijn bedrijf Talpa een belang van 21 procent.

In de verklaring doen Mediahuis en VP Exploitatie opnieuw een oproep aan De Mol om een ,,constructieve dialoog'' aan te gaan. ,,Het is van het grootste belang van TMG, haar redacties, overige medewerkers en andere betrokkenen dat er nu rust en duidelijkheid ontstaat'', vinden zij.

De raad van commissarissen van TMG schoof dit weekeinde topman Geert Jan van der Snoek en financieel directeur Leo Epskamp terzijde en tekende een principe-akkoord met Mediahuis en VP Exploitatie. Zij betalen 6 euro per aandeel, wat in totaal neerkomt op zo'n 278 miljoen euro. Daarop schroefde De Mol zijn toch al hogere biedprijs verder op, naar 6,50 euro per aandeel.

De Mol riep daarbij op zijn beurt de commissarissen van TMG op met hem om tafel te gaan om zijn bod te bespreken. De televisiemagnaat vindt dat hij tot dusver geen eerlijke kans heeft gehad om zijn overnamevoorstel toe te lichten en zinspeelde op verdere stappen.