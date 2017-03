Veel overnamenieuws op beurzen Europa

ANP Veel overnamenieuws op beurzen Europa

AMSTERDAM - De beurzen in Europa zijn maandag licht lager geopend. Beleggers op het Damrak verwerkten cijfers van Corbion en nieuwe ontwikkelingen in de overnamestrijd rond Telegraaf Media Groep (TMG). Elders in Europa was er groot overnamenieuws in de autobranche en in de financiële sector.

Door ANP - 6-3-2017, 9:17 (Update 6-3-2017, 9:17)

De Amsterdamse AEX-index noteerde kort na aanvang 0,5 procent lager op 503,34 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 730,36 punten. Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,6 procent in.

Producent van voedingsingrediënten Corbion boekte afgelopen jaar een hogere winst, ondanks een licht afnemende omzet. Het bedrijf wil de aandeelhouders mee laten profiteren door middel van een extra winstuitkering, bovenop het gewone dividend. Ook gaat Corbion voor 25 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel Corbion was desondanks de grootste daler in de MidKap, met een min van 3,5 procent.

TMG steeg bij de kleine fondsen 2,4 procent tot 6,50 euro. Zondag werd bekend dat TMG een principeakkoord heeft gesloten met het Belgische Mediahuis en grootaandeelhouder VP Exploitatie over een overname. Talpa, het bedrijf van John de Mol, kwam daarop echter met een hoger overnamebod van 6,50 euro voor TMG op de proppen.