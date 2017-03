Werk verschuift naar branches met minder ICT

ANP Werk verschuift naar branches met minder ICT

DEN HAAG ( - ) - De werkgelegenheid verschuift zich steeds meer van branches waar ICT een grote rol speelt, zoals banken, naar andere bedrijfstakken. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door ANP - 6-3-2017, 6:13 (Update 6-3-2017, 6:13)

Tussen 2001 en 2015 kromp de werkgelegenheid met 1,3 procent in sectoren waarin ICT-kosten meer dan 3 procent uitmaken van de totale productiekosten. In bedrijfstakken die minder leunen op ICT was in dezelfde periode juist sprake van 5,6 procent groei.

Automatisering kan mogelijk een rol spelen bij die ontwikkeling. Volgens het CBS kan echter op basis van de cijfers niet worden vastgesteld in welke mate de ICT-intensiteit de werkgelegenheidsontwikkeling in de verschillende sectoren ook echt verklaart.

Na de financiële sector zijn de media en de de elektrische-apparatenindustrie het meest ICT-intensief. Mijnbouw en landbouw gebruiken relatief weinig ICT. De verschuiving van arbeid vindt vooral plaats naar de zorg.