'Fouten op de loer bij pensioenfondsen'

ANP 'Fouten op de loer bij pensioenfondsen'

AMSTERDAM - Foutloos innen van pensioenpremies en uitbetalen van pensioenen loopt gevaar. Pensioenregelingen zijn zo ingewikkeld geworden dat pensioenfondsmedewerkers het zelf niet meer begrijpen. Dat meldt Max-programma Zwarte Zwanen maandagavond.

Door ANP - 5-3-2017, 16:07 (Update 5-3-2017, 16:09)

Het onderzoeksprogramma citeert uit een intern document van APG, het grootste pensioenfonds van Nederland. ,,We lopen achter de feiten aan", zegt een leidinggevende daarin. ,,Het risico op incidenten neemt toe. De grenzen zijn bereikt." Ook zegt hij: ,,APG-medewerkers begrijpen het zelf ook niet meer."

Om wat voor incidenten het gaat is niet duidelijk. Wel blijkt volgens Zwarte Zwanen dat het aantal fouten en vergissingen van pensioenfondsen toeneemt.

Wijzigingen

Oorzaken zouden de vele wijzigingen op pensioengebied zijn. Zo zijn de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd waarmee pensioenfondsen rekenen niet hetzelfde. Verder werd onder meer het percentage pensioenopbouw meerdere keren gewijzigd.

Presentator Cees Grimbergen werd bij de opnames van het programma naar eigen zeggen hardhandig verwijderd uit het gebouw van APG. Hij bevestigde dat hij aangifte heeft gedaan. APG laat in een reactie tegenover medianieuwssite Villamedia weten dat Grimbergen uit was op een incident. ,,Een duidelijke schwalbe om een strafschop uit te lokken, om het in voetbaltermen uit te leggen."