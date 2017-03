Schotten bezig met fusie vermogensbeheerders

ABERDEEN - De Schotse verzekeraar Standard Life is bezig Aberdeen Asset Management in te lijven. Als de volledig Schotse overname slaagt ontstaat een van de grootste vermogensbeheerders van Europa met een totaal beheerd vermogen van 660 miljard pond (764 miljard euro).

Als overeenstemming wordt bereikt dan krijgen aandeelhouders van Standard Life een belang van 67,7 procent in de nieuwe onderneming en die van Aberdeen de rest. Daarmee wordt Aberdeen gewaardeerd op een kleine 3,8 miljard pond (4,4 miljard euro).

Grote vermogensbeheerders hebben te maken met een uitstroom van geld van investeerders naar goedkopere, passieve fondsen en proberen met bezuinigingen de winst op peil te houden. Met name Aberdeen, dat gespecialiseerd is in opkomende markten, heeft daar last van.