22.000 Mercedessen in Nederland teruggeroepen

UTRECHT - In Nederland krijgen 22.000 eigenaren van een Mercedes-Benz een brief om met hun auto ter controle bij de dealer langs te gaan. Er is mogelijk iets mis met de generator van de start-stop-installatie van hun auto. Die kan bij overmatig gebruik oververhit raken.

Door ANP - 4-3-2017, 19:28 (Update 4-3-2017, 19:28)

Volgens een woordvoerder van Mercedes-Benz Nederland wordt het probleem - indien dat nodig blijkt - kosteloos verholpen.

Het betreft een wereldwijde terugroepactie van fabrikant Daimler. Daarbij zou het om een miljoen auto's gaan van de bouwjaren 2014 tot 2017. De meeste zijn in de Verenigde Staten en Duitsland verkocht.

Voorzorgsmaatregel

De woordvoerder van Mercedes in Nederland spreekt van een voorzorgsmaatregel. ,,In ons land zijn geen problemen bekend die door het euvel zijn ontstaan.'' De start-stop-installatie laat de motor automatisch af- en aanslaan als bijvoorbeeld bij een verkeerslicht wordt gestopt.

Volgens persbureau Reuters zijn wereldwijd door oververhitting 51 branden gemeld, waarvan dertig in de VS. Niemand raakte gewond.