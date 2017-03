'Deutsche Bank heeft kapitaalplan bijna af'

FRANKFURT - Deutsche Bank is bezig de laatste hand te leggen aan een plan om zijn balans met ruim 10 miljard euro te versterken. De details worden mogelijk dit weekeinde al naar buiten gebracht, meldde persbureau Bloomberg vrijdagavond op gezag van bronnen rond de beraadslagingen.

Door ANP - 3-3-2017, 21:25 (Update 3-3-2017, 21:25)

Het Duitse financiële concern heeft, mede door een reeks fikse boetes en schikkingen, zijn kapitaalbuffer zien slinken. Om de kapitaalpositie te verbeteren werd tot dusver met name gedacht aan een verkoop van dochterbedrijf Deutsche Postbank. Het bleek evenwel lastig een koper te vinden en inmiddels zou dat plan op losse schroeven staan.

In plaats van een verkoop zou Deutsche Bank zijn op consumenten gerichte dochterbank juist in de eigen organisatie willen integreren. Om nieuw kapitaal op te halen zou een aandelenverkoop worden overwogen en een gedeeltelijke verkoop van de afdeling vermogensbeheer. Een definitief besluit is echter nog niet gevallen, aldus Bloomberg.