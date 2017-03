Wall Street blijft vlak na speech Yellen

NEW YORK - Een toespraak die Fed-president Janet Yellen vrijdag hield in Chicago, werd op Wall Street lauw ontvangen. De belangrijkste graadmeters bleven op lichte verliezen staan nadat Yellen, net als andere Fed-bestuurders eerder deze week, duidelijk had gehint op een renteverhoging later deze maand.

Door ANP - 3-3-2017, 19:41 (Update 3-3-2017, 19:41)

De Dow-Jonesindex met daarin de dertig grootste Amerikaanse beursfondsen stond tijdens de middaghandel 0,1 procent lager op 20.977 punten. De bredere S&P 500 ging 0,2 procent omlaag naar 2377 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq stond op 5855 punten, een verlies van 0,1 procent.

De woorden van Yellen bevestigden wat veel beleggers al langer vermoeden: de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS, gaat er vanuit dat de Amerikaanse economie gestaag door zal groeien. Dat biedt ruimte om de rente sneller te gaan verhogen dan de afgelopen twee jaar het geval was.

Goldman Sachs

Financiële fondsen profiteerden wel van het vooruitzicht van een sneller oplopende rente, De sterkste stijgers in de Dow waren Goldman Sachs en JPMorgan Chase, met winsten van 0,9 en 0,6 procent. Onderaan de hoofdindex stond sportkledingmaker Nike met een min van 1,8 procent.

Vuurwapenfabrikant American Outdoor Brands verloor bijna 2 procent. De maker van onder meer Smith & Wesson-pistolen kwam met teleurstellende winstverwachtingen voor het lopende kwartaal. Ook de omzet in de laatste maanden van 2016 viel marktkenners tegen.

Nieuwkomer Snap stond opnieuw in de schijnwerpers. Het bedrijf achter de foto- en berichtenapp Snapchat werd ruim 11 procent meer waard. Een dag eerder debuteerde Snap op Wall Street met een koerswinst van 44 procent.