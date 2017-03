Gemengd beeld op Europese beurzen

AMSTERDAM ( - ) - De belangrijkste beursgraadmeters in Europa toonden vrijdagmiddag een gemengd beeld. In Amsterdam stond digitaal beveiliger Gemalto in de belangstelling na de bekendmaking van sterke jaarcijfers en een verhoging van het dividend.

Door ANP - 3-3-2017, 16:06 (Update 3-3-2017, 16:06)

Op het Damrak stond de toonaangevende AEX-index kort na de vrijwel vlakke opening op Wall Street 0,4 procent hoger op 505,54 punten. De MidKap leverde 0,2 procent in op 731,47 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen zakten tot 0,3 procent, de DAX in Frankfurt daarentegen won 0,6 procent.

Gemalto slaagde er afgelopen jaar in afnemende opbrengsten op de markt voor mobiele telefonie te compenseren met groei op alle andere vlakken waar de digitaal beveiliger actief is. De beloning aan de aandeelhouders ging met 6 procent omhoog. Het aandeel stond met een plus van 6,2 procent bovenaan de AEX.

KPN

Telecombedrijf KPN profiteerde van een adviesverhoging en steeg 3 procent. Ook ING was in trek met een koersstijging van 3,1 procent. Sterkste dalers in de AEX waren staalgigant ArcelorMittal en informatieleverancier Wolters Kluwer met minnen van 0,8 procent.

MidKapper ASMI zag zijn omzet en winst in het vierde kwartaal flink toenemen. De chiptoeleverancier maakte verder bekend zijn aandeleninkoopprogramma op te hogen. Het aandeel zakte desondanks 0,7 procent. Sterkste daler bij de middelgrote fondsen was Vastned met een verlies van 2,1 procent na een negatief analistenrapport.

Bij de kleinere fondsen schoot metalenspecialist AMG bijna 17 procent omhoog dankzij een langjarige order voor zijn Braziliaanse dochterbedrijf. Automatiseerder ICT Group klom bijna 5 procent op een omzet- en winststijging. Neways Electronics steeg bij de lokale fondsen 3,1 procent nadat het positieve voorspellingen had gedaan voor 2017.

Euro

In Londen daalde advertentiebedrijf WPP 7,4 procent nadat het met zwakke groeiverwachtingen was gekomen. Beursuitbater London Stock Exchange (LSE) zakte 1,2 procent na jaarcijfers. In Frankfurt ging branchegenoot Deutsche Börse 0,3 procent omlaag.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 52,90 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 55,37 dollar per vat. De euro was 1,0560 dollar waard, tegenover 1,0515 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.