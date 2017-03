Supermarktomzet verder in de lift

DONGEN - Supermarkten hebben in februari meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Het aantal bezoekers liep weliswaar iets terug, maar die daling werd gecompenseerd door hogere bestedingen per kassabon, zo meldt marktonderzoekbureau GfK vrijdag.

Door ANP - 3-3-2017, 12:43 (Update 3-3-2017, 12:43)

Gezamenlijk hamsterden de supers in februari ruim 2,6 miljard euro bij elkaar. De omzet kwam daarmee 1,9 procent hoger uit dan in februari 2016. Per kassabon werd gemiddeld 22,79 euro afgerekend.

Speciaalzaken voor de boodschappen zoals bakkers en groentewinkels verloren het afgelopen jaar verder terrein aan supermarkten. Bakkers werden in 2016 4 procent minder bezocht dan het jaar ervoor en groenteboeren zelfs 6 procent minder. Ook markten en warenhuizen verloren volgens GfK klanten.