ANP Europese beurzen doen het rustig aan

AMSTERDAM ( - ) - De Europese beurzen stonden vrijdag dicht bij de slotstanden van de vorige dag. Beleggers deden het rustig aan na de winsten van eerder in de week. Onder de hoofdfondsen in Amsterdam was digitaal beveiliger Gemalto de uitblinker na bekendmaking van jaarresultaten en een verhoging van het dividend.

Door ANP - 3-3-2017, 11:51 (Update 3-3-2017, 11:51)

De AEX-index stond omstreeks 11.45 uur een fractie lager op 503,64 punten. De MidKap speelde 0,2 procent kwijt tot 731,93 punten. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 0,4 procent.

Gemalto won 5,7 procent aan beurswaarde. De multinational wist afnemende opbrengsten op de markt voor mobiele telefonie vorig jaar te compenseren met groei op alle andere vlakken waar de digitaal beveiliger actief is. De beloning aan de aandeelhouders ging met 6 procent omhoog.

ASMI

Telecombedrijf KPN profiteerde van een adviesverhoging en steeg 3,4 procent. Grootste dalers in de AEX waren staalgigant ArcelorMittal en kabelaar Altice met minnen van respectievelijk 1,1 en 1,7 procent.

MidKapper ASMI zag zijn omzet en winst in het vierde kwartaal van 2016 flink toenemen ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf maakte verder bekend zijn aandeleninkoopprogramma op te hogen. Na een korte openingspiek zakte het aandeel tussentijds 0,4 procent. Grootste daler onder de middelgrote fondsen was Vastned met een verlies van 1,9 procent na een negatief analistenrapport.

Olie

Bij de kleinere fondsen schoot metalenspecialist AMG bijna 17 procent omhoog dankzij een langjarige order voor zijn Braziliaanse dochterbedrijf. Automatiseerder ICT Group klom bijna 5 procent op een omzet- en winststijging. Neways Electronics steeg bij de lokale fondsen 3,2 procent. De producent van elektronische componenten rekent voor dit jaar op zowel een hogere omzet als een hoger bedrijfsresultaat.

In Londen kelderde advertentiebedrijf WPP 7,3 procent nadat het met zwakke groeiverwachtingen was gekomen. Beursuitbater London Stock Exchange (LSE) zakte 0,5 procent na jaarcijfers. In Frankfurt ging branchegenoot Deutsche Börse 1 procent omlaag.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 0,2 procent hoger op 52,73 dollar. Brent werd 0,3 procent duurder op 55,25 dollar per vat. De euro was 1,0522 dollar waard, tegenover 1,0515 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.