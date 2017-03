'Hogere rente helpt hypotheekmarkt vooruit'

AMSTERDAM - Het aantal aanvragen voor een nieuwe hypotheek is vorige maand verder opgelopen. Volgens een rondgang door het Hypotheken Data Netwerk (HDN) is dit onder meer te danken aan de rentestijgingen van enkele hypotheekaanbieders in de afgelopen weken.

Door ANP - 3-3-2017, 11:06 (Update 3-3-2017, 11:06)

In februari zijn ongeveer 30.600 unieke hypotheekvragen verzonden via HDN, dat vier op de vijf hypotheekaanvragen in Nederland registreert. Dat is zo'n 15 procent meer dan in januari en circa een vijfde meer dan in februari vorig jaar.

De hypotheekmarkt wordt al een tijd aangejaagd door de aanhoudende groei van de woningverkopen. Uit navraag bij enkele adviseurs bleek verder dat de recente verhogingen van de hypotheekrente vorige maand een rol speelden. Die waren voor mensen een reden om snel hun hypotheekaanvraag de deur uit te doen.

Daarbij constateerden de adviseurs een verschuiving in de rentevaste periode. ,,Steeds meer consumenten kiezen voor langere rentevaste perioden door de huidige lage rentestand'', zo verklaart HDN-directeur Dorine van Basten in een toelichting.