Proces tegen topman Samsung volgende week

ANP Proces tegen topman Samsung volgende week

SEOUL - Het proces tegen de bestuurder van Samsung, Jay Y. Lee, begint volgende week donderdag. Hij is aangeklaagd voor verduistering en omkoping. ,,We werken hard aan de voorbereiding van het Samsung-proces, dat het proces van de eeuw zou kunnen worden'', zei aanklager Park Young-soo vrijdag.

Door ANP - 3-3-2017, 9:55 (Update 3-3-2017, 9:55)

Lee wordt rechtstreeks in verband gebracht met de fraude waarbij president Park Geun-hye van Zuid-Korea mogelijk is betrokken. Een bekende van haar, Choi Soon-sil, zou miljoenen aan steekpenningen hebben aangenomen van Samsung.

Lee werd al op 17 februari opgepakt. Park Geun-hye moest in december van het parlement haar presidentiële taken opgeven. Ook besloot het parlement tot een afzettingsprocedure tegen haar. Het laatste woord is nu aan het constitutionele hof dat beslist of Park Geun-hye daadwerkelijk moet vertrekken.