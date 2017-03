Hudson's Bay zoekt 1800 nieuwe collega's

ANP Hudson's Bay zoekt 1800 nieuwe collega's

AMSTERDAM - Hudson's Bay is naarstig op zoek naar personeel. De eerste winkels van de warenhuisketen in Nederland openen naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar hun deuren. Om die reden trapte het Canadese bedrijf vrijdag een omvangrijke wervingsactie voor collega's af.

Door ANP - 3-3-2017, 9:23 (Update 3-3-2017, 9:23)

Nog dit jaar zal Hudson's Bay tien winkels openen in Nederland. Dat zal gebeuren in Almere, Amsterdam, Breda, Den Bosch, Den Haag, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Tilburg en Zwolle. Daarna staat de opening gepland van de warenhuizen in Amersfoort, Amstelveen, Enschede, Haarlem en Utrecht gepland. De eerste nieuwe collega’s moeten vanaf 1 juli intern worden opgeleid.

De komst van Hudson’s Bay naar Nederland zorgt volgens het bedrijf voor 2500 nieuwe retailbanen. Daarnaast rekent het bedrijf, dat zichzelf bestempelt als een van de snelst groeiende warenhuisketens in de wereld, op nog eens 2500 tijdelijke banen in de bouw.