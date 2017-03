Glansdebuut Snap inspireert Wall Street niet

NEW YORK - De geslaagde beursgang van techbedrijf Snap heeft Wall Street donderdag niet kunnen inspireren. De beursgraadmeters deden een stapje terug van de woensdag bereikte recordniveaus, ondanks het glansrijke debuut van het bedrijf achter de populaire foto- en videoberichtenapp Snapchat. Verder ging het aandeel Caterpillar flink omlaag.

2-3-2017

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 21.002,97 punten. De bredere S&P 500 daalde 0,6 procent op 2381,92 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,7 procent op 5861,22 punten.

Snap steeg tot bijna 45 procent boven de introductiekoers van 17 dollar en was daarmee bijna 25 dollar waard. De gang naar Wall Street leverde het bedrijf zo'n 3,4 miljard dollar op en waardeerde Snap op 20 miljard dollar, gerekend op basis van de uitstaande aandelen. Tegen de slotkoers van donderdag was Snap zelfs rond de 30 miljard dollar waard.

Caterpillar

Caterpillar leverde 4,3 procent in nadat bekend werd dat rechercheurs van onder meer de belastingdienst bij de machinebouwer waren binnengevallen. Over de aard van het onderzoek is niets bekendgemaakt. Het bedrijf liet weten mee te werken aan het onderzoek.

Verder stonden financiële aandelen in de Dow onder druk, na de opmars van een dag eerder. Creditcardmaatschappij American Express verloor 2,2 procent en bank JPMorgan Chase ging 1,6 procent omlaag.

Bij de overige bedrijven presenteerde kledingwinkelketen Abercrombie & Fitch resultaten die achterbleven bij de verwachtingen van analisten. Het aandeel steeg desondanks bijna 14 procent. Monster Beverage steeg met bijna 13 procent winst ook flink, nadat de producent van energiedrankjes een winststijging en aandeleninkoopprogramma presenteerde.

Olie

Hamburgerketen Shake Shack ging 2,6 procent omlaag na een tegenvallende voorspelling voor de omzet in 2017. Supermarktketen Kroger werd door beleggers 4,3 procent lager gezet na resultaten. Boekenwinkelketen Barnes & Noble leverde ruim 9 procent in na teleurstellende resultaten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 2,2 procent lager op 52,66 dollar. Brent werd eveneens 2,2 procent goedkoper, bij 55,13 dollar per vat. De euro werd voor 1,0507 dollar verhandeld, tegen 1,0516 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.