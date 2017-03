'Boeing schrapt 1800 banen'

CHICAGO - Boeing schrapt naar verluidt ruim 1800 banen bij zijn fabriek bij de Amerikaanse stad Seattle. De vliegtuigbouwer heeft te maken met een moeilijke markt en wil daarom zijn activiteiten stroomlijnen.

Door ANP - 2-3-2017, 22:11 (Update 2-3-2017, 22:11)

Het concern heeft volgens ingewijden besloten 1500 techneuten te laten gaan via een vrijwillige vertrekregeling. Volgens een vakbondsbestuurder komen daar ook nog ruim 300 vertrekkende ingenieurs bij.

Medewerkers van Boeing kregen in december al te horen dat het mes zou worden gezet in het personeelsbestand, maar toen was het aantal te schrappen banen nog niet bekend.