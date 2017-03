Geschrokken Primark wil misstanden aanpakken

AMSTERDAM - Primark heeft de afgelopen jaren steken laten vallen in Nederland. Zo had de budgetkledingketen hier jarenlang geen ondernemingsraad, terwijl dit wel wettelijk verplicht is bij een bedrijf van die omvang. Primark heeft toegezegd aan verbeteringen te werken.

Door ANP - 2-3-2017, 16:43 (Update 2-3-2017, 16:43)

De directie van Primark voerde donderdag overleg met vakbond FNV over een reeks misstanden die een enquête van de bond onlangs aan het licht bracht. ,,We zijn geschrokken en teleurgesteld door het nieuws van deze beschuldigingen, en we nemen deze zeer serieus'', zo verklaarde het bedrijf na afloop.

FNV-bestuurder Niels Suijker kwam positief uit het gesprek. ,,De grootste winst is dat ze de problemen niet glashard ontkennen, maar deze juist willen aanpakken.'' Onderzoek van de bond wees recent uit dat leidinggevenden bij Primark personeel in de gaten hielden door middel van camera's en gezondheidsklachten van de medewerkers negeerden.